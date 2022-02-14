Заместитель начальника одного из управлений Госгеокадастра Киева получал незаконные деньги, когда его задержали. Информацию об этом обнародовали 14 февраля.

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В Киеве задержали чиновника: смотрите видео

Что хотел чиновник

Как отметили следователи, чиновник грозил религиозной общине санкциями за пользование землей с нарушением целевого назначения. По информации Киевской городской прокуратуры, говорится о 700 тысячах гривен.

Мужчина обещал подделать служебные документы и уменьшить сумму штрафов. Он предварительно сговорился с киевским предпринимателем, который являлся посредником в переговорах с представителями общины.

Мужчина требовал деньги у религиозной общины / Фото ГБР

Чиновника задержали "на горячем" / Фото ГБР

Что угрожает должностному лицу

Правоохранители квалифицируют действия чиновника по статье получения неправомерной выгоды должностным лицом в значительном размере по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит лишение свободы на 10 лет.

Мужчине грозит тюрьма / Фото ГБР

Еще один случай со взяткой в Киеве

Руководитель отдела превенции Святошинского управления полиции регулярно брал взятки у стихийных торговцев. Он пользовался служебным положением и требовал от 15 до 40 тысяч гривен в месяц.