Герої паркування: водії заблокували рух громадського транспорту в Києві

Біля торгового центру Ocean Plaza 30 грудня водії залишили автомобілі у непризначеному місці. Таким чином вони заблокували рух для громадського транспорту.

Автомобілі припаркували на повороті поблизу ТЦ Ocean Plaza й через не могли їхати 7 тролейбусів. На місце приїхала поліція і намагалась сконтактувати з водіями, оскільки не було евакуаторів.

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Через автомобілістів утворилися затори / Фото "Київ оперативний"

Які тролейбуси курсували не за графіком

Комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило, що через самовільне паркування затримався рух тролейбусів № 42, 43, 50 на станції метро "Либідська". Згодом вони були вимушені курсувати по малому кільцю та відновили рух з відхиленням від графіка о 16:04.

У Києві запустили передплачене паркування

Представники бізнесу уклали договір з владою Києва про передплачене паркування й придбали 8 паркомісць. Кожне коштує майже 8 тисяч 600 гривень. Заступник мера Києва Костянтин Усов повідомив, що клієнтами столиці по передоплаті місць для паркування стали бізнес-центр "Софія" на вулиці Рильського та ресторан Citronelle на вулиці Богдана Хмельницького.

Усов підкреслив, що Київ таким чином запропонував бізнесу альтернативу. Мовиться про офіційний договір бронювання машиномісця через єдиний стандарт і прозору оплату.

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Затримується рух тролейбусів № 42, 43, 50.



Затримується рух тролейбусів № 42, 43, 50 на ст. м. "Либідська" з причини припаркованого авто у габариті проїзду. На місце викликали поліцію.



Рух тролейбусів № 42, 43, 50 організували по малому кільцю.

Рух відновлено о 16:04, курсування з відхиленням від графіка.

Рух відновлено за власною схемою.