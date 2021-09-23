Пільга передбачає повністю безкоштовне паркування транспортних засобів. Однак для цього відведені спеціальні місця.

Актуально Київські комунальники пояснили, чому паркування у дворах на Позняках стало платним

Хто зможе не тратитися на парковку

Особи з інвалідністю;

ветерани Другої світової війни та інших локальних воєн.

Людям з інвалідністю буде перевага

У Київтранспарксервісі наголосили, що 10% від загальної кількості машиномісць на кожному паркомайданчику завжди резервують для осіб з інвалідністю або тих, хто їх перевозить.

Щодо інших категорій водіїв, то їх за безпідставне паркування на цих місцях чекатиме штраф і навіть евакуація.

Треба знати! Водіїв закликають завжди звертати увагу на спеціальні покажчики і розмітку, коли вони залишають авто на вулиці.

Скандал із платними парковками

У низці спальних районів столиці незабаром запровадять платні парковки. Однак місцевих водіїв обурила така ініціатива. Люди побоюються, що невдовзі їм доведеться платити за стоянку під власними вікнами. До того ж, там, де плату хочуть стягувати вже, навіть немає спеціальної розмітки.