Льгота предусматривает полностью бесплатную парковку транспортных средств. Однако для этого отведены специальные места.

Актуально Киевские коммунальщики объяснили, почему парковка во дворах на Позняках стала платной

Кто сможет не тратиться на парковку

Лица с инвалидностью;

ветераны Второй мировой войны и других локальных войн.

У людей с инвалидностью будет преимущество

В Киевтранспарксервисе отметили, что 10% от общего количества машиномест на каждой парковочной площадке всегда резервируют для лиц с инвалидностью или тех, кто их перевозит.

Что касается других категорий водителей, то их за безосновательную парковку на этих местах будет ждать штраф и даже эвакуация.

Нужно знать! Водителей призывают всегда обращать внимание на специальные указатели и разметку, когда они оставляют авто на улице.

Скандал с платными парковками

В ряде спальных районов столицы вскоре введут платные парковки. Однако местных водителей возмутила такая инициатива. Люди опасаются, что вскоре им придется платить за стоянку под собственными окнами. К тому же, там, где плату хотят взимать уже, даже нет специальной разметки.