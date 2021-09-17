Коммунальщики пояснили, что платные парковочные площадки начали работать на некоторых улицах Осокорков и Позняков. Соответствующие разметки и информационные таблички на них начали устанавливать еще до изменения тарифов.

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В Киевтранспарксервисе также отметили, что инспекторы по парковке следят за тем, чтобы жители Киева не нарушали правил и не оставляли машины на пешеходных переходах и в зеленых зонах.

Где в Киеве можно бесплатно припарковать машину

Согласно официальным данным, платные площадки по парковке начали работать на улицах Урливской, Анны Ахматовой, Елены Пчилки, Срибнокольской, Некрасова и проспекте Григоренко. Полный перечень зон и улиц, где можно официально припарковать машины можно посмотреть по ссылке.

Бесплатная парковка на муниципальных площадках доступна киевлянам везде ночью и на выходных. Также бесплатно можно оставлять машины везде, где это разрешено ПДД, нет знаков платной парковки и соответствующей разметки.

Также в Киевтранспарксервисе подчеркнули, что оплата за услуги парковки является исключительно безналичной. Так что самозванцев в жилетах надо отгонять как можно дальше.

Как тарифы на парковку действуют в Киеве

Ценники на услугу парковки чиновники распределили по зонам Киева: