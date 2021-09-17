Комунальники пояснили, що платні паркувальні майданчики почали працювати на деяких вулицях Осокорків та Позняків. Відповідні розмітки та інформаційні таблички на них почали встановлювати ще до зміни тарифів.

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У Київтранспарксервісі також зазначили, що інспектори з паркування слідкують за тим, щоб жителі Києва не порушували правил та не залишали машини на пішохідних переходах та у зелених зонах.

Де у Києві можна безкоштовно припаркувати машину

Згідно з офіційними даними, платні майданчики з паркування почали працювати на вулицях Урлівській, Анни Ахматової, Олени Пчілки, Срібнокільській, Драгоманова та проспекті Григоренка. Повний перелік зон та вулиць, де можна офіційно припаркувати машин можна переглянути за посиланням.

Безкоштовне паркування на муніципальних майданчиках доступно киянам всюди вночі та на вихідних. Також безоплатно можна залишати автівки всюди, де це дозволено ПДР, немає знаків платного паркування та відповідної розмітки.

Також у Київтранспарксервісі підкреслили, що оплата за послуги паркування є виключно безготівковою. То ж, самозванців у жилетах треба відганяти якомога далі.

Як тарифи на паркування діють у Києві

Цінники на послугу паркування посадовці розподілили по зонах Києва: