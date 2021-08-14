Бои за парковку

Неделями в СМИ и соцсетях распространялась информация, что парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25 – 35 гривен в час.

Читайте также В Киеве опровергли слухи о платных парковках во дворах

Но впоследствии в Киевтранспарксервисе заверили, что платные парковки на придомовых территориях предприятие не обустраивает.

В то же время заместитель директора предприятия Евгений Псел предположил, если в будущем в столице все же сделают платные стоянки на придомовых территориях, то это будет исключительно на коммунальной земле.

Начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин отметил, что город пока не имеет планов получать средства за парковку во дворах домов от жителей. Однако все же есть потребность в упорядочении парковок во дворах.

Парковку во дворах необходимо благоустраивать так же, как город делает это на подъездах к больницам или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жителей дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как скорых и аварийных служб, так и самим жителям домов,

– объяснил Рахматуллин.



В Киеве есть проблемы с хаотичной парковкой / Фото Pixabay

Уместная ли это идея

Транспортный аналитик, урбанист Александр Гречко, объяснил, что нигде официальными источниками не сообщалось о парковке во дворах для жителей за 25 – 35 гривен в час. Это так неправильно истолковали намерения КГГА выполнить благоустройство парковок во дворах, но это разные вещи.

Парковка по тарифу 25 – 35 гривен осуществляется только на выделенных паркоместах вдоль дороги или на тротуарах вдоль дороги.

Впрочем, эксперт считает, что в Киеве обязательно нужно упорядочивать парковки во дворах домов. В первую очередь для того, чтобы это не мешало передвижению жителей, автомобили не уничтожали газоны и не мешали проезду скорой помощи или пожарной машины. Уже были случаи, когда квартиры сгорали из-за того, что не могла вовремя заехать пожарная машина. Как минимум, надо сделать разметку, где можно парковаться и где это делать категорически запрещено.

Водители часто жалуются на то, что якобы рядом нет парковок или стоянок, однако мои исследования показывают, что водители не ставят свой автомобиль на платный паркинг, даже если до него идти 10 минут от дома. Многие водители паркуются с нарушением, потому что не только не знают или не хотят выполнять ПДД, а еще и потому, что шансы получить штраф за парковку на тротуаре и газоне минимальные,

– говорит Гречко.

Он добавил, что насколько ему известно в городе сейчас прорабатывается механизм резидентской парковки. Это когда житель дома будет иметь возможность приоритетно парковаться на придомовой территории и платить за это определенную небольшую сумму. Таким образом он будет оплачивать услугу парковки своего частного авто, поскольку часто во дворах значительно меньше паркомест, чем квартир.

То есть своей платой за парковку во дворе автовладелец оплачивает то, что он занимает часть общего участка (ОСМД или города), на котором не становятся люди, которые не имеют автомобиля. Также резидентские паркинги призваны ограничить возможность бесплатной парковки лицам, которые приезжают на автомобиле в офис и бросают автомобиль в ближайшем дворе на целый день, потому что там инспекторы не штрафуют за задержку оплаты парковки, а на улицах города штрафуют.

Александр Кудрявцев, управляющий АБ "Александра Кудрявцева", воспринимает идею с платными парковками возле домов негативно. Так как иногда парковка во дворе это чуть ли не единственная возможность хотя бы где-то припарковать автомобиль. Поэтому введение каких-то запретов в этом направлении сейчас, по его мнению, не ко времени. Местные власти должны сначала создать условия для альтернативной парковки, а уже потом решать вопрос о парковке во дворах: запретить, сделать платной и тому подобное.

Кроме этого, может встать вопрос, во всех ли дворах можно ввести такой механизм? Там, где придомовая территория находится в коммунальной собственности, да, но что делать, когда в доме создано ОСМД?

– говорит Кудрявцев.



Киевляне негативно относятся к предложению сделать парковку вблизи домов платной / Фото Pixabay

Григорий Маленко, депутат Киевсовета, глава депутатской фракции "Голос", добавляет, что местная власть, передавая земельные участки для жилищного строительства, передает землю не только непосредственно под дом, но и с придомовой территорией. То есть владельцы квартир в доме приобретают право на землю под жилым домом и на придомовую территорию. И могут парковаться под домом, где проживают постоянно, – бесплатно.

Нужно упорядочить этот момент юридически. Например, провести мониторинг придомовых территорий на предмет их принадлежности к ОСМД или жилищно-строительным кооперативам. Если право на придомовую территорию не оформлено за ОСМД или ЖСК, жителям дома нужно предложить его оформить.

Идеи по платной парковке в ряде спальных районов нужно скорректировать так, чтобы не пострадали жители конкретных улиц. А вот если вы гость старого Подола или приехали в ресторан на Золотые Ворота и хотите припарковаться на пару часов во дворах – как раз во вред жильцам, то здесь все логично – надо платить,

– говорит Маленко.

По его мнению, "именно такой подход может обезопасить от хаотичного размещения автомобилей, которое мешает проезду автомобилей скорой помощи и аварийных служб".

Он добавил, что было бы логично, если бы часть полученных средств за парковку каким-то образом пошла потом на благоустройство как раз придомовых территорий, которые есть в списке платных парковок.

Как к такой инициативе отнеслись киевляне

Киевляне к такой инициативе отнеслись по-разному. Вполне логично, что те, кто владеет автомобилями, инициативу с платными парковками вблизи домов раскритиковали.

Где я должен оставлять свою машину, как не возле дома, в котором живу? Я уплачиваю взносы за обслуживание придомовой территории, так почему еще должен платить за парковку? К тому же запарковаться в Киеве – настоящая проблема, если где-то в центре есть платные паркинги, то в спальных районах такого счастья нет,

– говорит киевлянин Владимир.

Алексей, который вместе с семьей живет на Позняках, говорит, что сначала застроили все вокруг так плотно, что о нормальной парковке никто и не подумал, а теперь люди вынуждены тесниться, где могут.

Мы с соседями в нашем закрытом дворе за наши деньги сделали капитальный ремонт. Все вычистили, положили новый асфальт, сделали разметку. Договорились, где и чье место. Теперь мы должны платить за нашу придомовую территорию, которую мы сами создали?

– говорит мужчина.

Олеся, которая тоже живет в Киеве, наоборот, поддержала такую инициативу. Женщина говорит, что у них полный двор машин, зайти в подъезд невозможно.

Мы – люди, у которых нет машин, за что платим деньги? Наша территория занята машинами, я думаю, что нужно с них брать деньги, а людям, которые не используют территорию, вообще не платить или с помощью стоянок во дворах уменьшить платежи,

– возмущается женщина.