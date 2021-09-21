Жители районов говорят, что на дороге нет разметки, которая указывала бы на стоянку. Об этом рассказали в эфире одного из украинских телеканалов 20 сентября.

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1500 гривен в месяц

Фиксированный дневной тариф с 8:00 до 22:00 в будние дни. По подсчетам очевидцев, на парковку надо будет тратить 1500 гривен в месяц. За каждый день получается 75 гривен, а за час – 5 гривен.

В КГГА рассказывают, что платная парковка действует уже давно. Однако людям ранее не сообщали этого. Из-за того, что водители не платили, бюджет города был на несколько миллионов гривен меньше.

Люди возмущаются

Водители жалуются на платную парковку. Некоторые, чтобы не платить, теперь ставят авто в соседних дворах. Местные считают, что платить в чужом дворе за парковку – это нормально. Однако тратить на стоянку в возле своего дома – отнюдь.

Если приехал на Харьковский с Крещатика, то хорошо, плати деньги. Если ты здесь живешь, то платить деньги, паркуя машину возле своего дома, это – нонсенс,

– говорит местный.

Мужчина также добавил, что разметки на дороге, которая бы указывала на место для парковки, нет. В КГГА заявили, что это действительно так. Их установили еще в 2007 году.

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Что говорит юрист

Специалист отмечал, что платная парковка должна быть определено. Пока на месте не представляют дорожный знак и разметку, штраф с водителей взимать нельзя.

Штрафы за неуплату парковки могут быть разные: 100, 500 или 700 гривен. Все зависит от зоны стоянки.