Жителі районів кажуть, що на дорозі немає розмітки, яка вказувала б на стоянку. Про це розповіли в ефірі одного з українських телеканалів 20 вересня.

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1500 гривень на місяць

Фіксований денний тариф з 8:00 до 22:00 в будні дні. За підрахунками очевидців, на паркування треба буде витрачати 1500 гривень в місяць. За кожен день виходить 75 гривень, а за годину – 5 гривень.

У КМДА розповідають, що платне паркування діє вже давно. Проте людям раніше не повідомляли цього. Через те, що водії не платили, бюджет міста був на кілька мільйонів гривень менший.

Люди обурюються

Водії скаржаться на платне паркування. Дехто, щоб не платити, тепер ставлять авто в сусідніх дворах. Місцеві вважають, що платити в чужому дворі за паркування – це нормально. Проте витрачати на стоянку в біля свого будинку – аж ніяк.

Якщо приїхав на Харківський з Хрещатика, то добре, плати гроші. Якщо ти тут живеш, то платити гроші, паркуючи машину біля свого будинку, це – нонсенс,

– каже місцевий.

Чоловік також додає, що розмітки на дорозі, яка б вказувала на місце для паркування, немає. У КМДА заявили, що це дійсно так. Їх мали встановити ще в 2007 році.

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Що каже юрист

Спеціаліст зазначає, що платне паркування має бути позначене. Поки на місці не встановляють дорожній знак і розмітку, штраф з водіїв стягувати не можна.

Штрафи за несплату паркування можуть бути різні: 100, 500 чи 700 гривень. Усе залежить від зони стоянки.