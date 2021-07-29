У Голосієво у ДТП потрапили 2 корови: тварини загинули
29 липня 2021 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал KIEVMAP
У Києві на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі загинули 2 корови. Вони випали з причепу, де їх перевозили.
Бідолашні тварини випали на дорогу та ймовірно отримали серйозні травми. Обидві корови загинули.
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Деталі
У причепа машини відвалилося колесо. Водій автомобіля Volvo, який перевозив худобу, не постраждав. Відео наслідків інциденту виклали у соцмережу.
На водія патрульні склали протоколи за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП.
У Голосієво у ДТП потрапили 2 корови: відео 18+
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