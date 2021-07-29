Бедные животные выпали на дорогу и вероятно получили серьезные травмы. Обе коровы погибли.
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Детали
У прицепа машины отвалилось колесо. Водитель автомобиля Volvo, который перевозил скот, не пострадал. Видео последствий инцидента выложили в соцсеть.
На водителя патрульные составили протоколы за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП.
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Другие инциденты
- В Киеве в ночь на 26 июля на Столичном шоссе погиб человек: мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Fiat Doblo. Он умер на месте от полученных травм.
- 24 июля, на улице Натальи Ужвий столкнулись элитные автомобили McLaren и Kia Stonic.