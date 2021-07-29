Бідолашні тварини випали на дорогу та ймовірно отримали серйозні травми. Обидві корови загинули.

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Деталі

У причепа машини відвалилося колесо. Водій автомобіля Volvo, який перевозив худобу, не постраждав. Відео наслідків інциденту виклали у соцмережу.

На водія патрульні склали протоколи за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП.

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Інші інциденти

  • У Києві в ніч проти 26 липня на Столичному шосе загинула людина: чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці й потрапив під колеса Fiat Doblo. Він помер на місці від отриманих травм.
  • 24 липня, на вулиці Наталії Ужвій зіткнулися елітні автомобілі McLaren та Kia Stonic.