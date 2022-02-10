Головний архітектор університету Президента розповів, що знесення "Куражу" є законним

На території ВДНГ зносять павільйон №19 для будівництва університету Президента. Головний архітектор Віталій Молочко сказав, що Міністерство культури дозволило початок підготовчих робіт для будівництва.

Молочко зазначив, що також є співавтором Президентського університету. За його словами, павільйон №19, в якому відбувався "Кураж", не є пам'яткою містобудування.

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Що з проєктом університету

МОН ще у лютому 2021 року провело низку круглих столів для обговорення концепції Президентського університету. Команда Молочка створила і представила свій варіант.

Ми дізналися, що Президент на форумі "Україна 30" хоче презентувати концепцію Президентського університету. Для нас це була велика честь і ми вирішили власним коштом підготувати відеовізуалізацію та макет на цей форум,

– сказав Молочко.

"Нашу концепцію презентували наприкінці травня 2021 року на форумі "Україна 30". Після цього було запущено бюрократичний механізм створення проєкту. Ми продовжували на власному ентузіазмі доопрацьовувати та вдосконалити наш ескіз", – додав він.

Молочко наголосив, що наразі кошторис проєкту на етапі формування, а вся організація процесу ведеться виключно в правовому полі. Він зазначив, що проєктна документація пройшла експертизу та отримала від Мінкульту дозвіл для початку підготовчих робіт будівництва.

Чому вибрали територію на ВДНГ

У 19 павільйоні ВДНГ проводили благодійний фестиваль "Кураж".

За словами архітектора, МОН звернулося до Експоцентру щодо розміщення Президентського університету в освітньому кластері ВДНГ. Там надали територію освітнього кластера біля Музею науки МАН України.

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Яка доля чекає на павільйони ВДНГ

Молочко написав, що на візуалізації проєкту немає павільйонів №13, №19, №17. Він зазначив, що ці приміщення не є пам'ятками архітектури та містобудування.

Павільйон №19 був визначений замовником для залучення під реконструкцію для створення Президентського університету. Згідно з технічним звітом, металеві конструкції та елементи в аварійному стані,

– зазначив архітектор.

Він додав, що споруда має неякісне бетонування та порушенням технології монолітних робіт. Крім цього, є оголення робочої арматури балок, корозія металевих деталей.

Щодо павільйону №17, то, як написав Молочко, його планують інтегрувати в проєкт університету.

До речі В Архітектурній палаті кажуть, що знесення павільйону "Куражу" на ВДНГ є незаконним

Текст публікації Віталія Молочка

Павільйон №19 – (не належить до пам'яток архітектури та містобудування) був визначений замовником для залучення під реконструкцію для створення Президентського університету. Згідно з технічним звітом, металеві конструкції та елементи у аварійному стані (IV категорія), з/б конструктивні елементи охарактеризовані експертами, як непридатні до нормальної експлуатації (…неякісне бетонування та порушенням технології монолітних робіт, оголення робочої арматури балок, корозія металевих ферм та металевих профільних листів покриття, корозія металевих рам тощо.) Також, згідно з технічними завданнями кросдисциплінарні лабораторії Президентського університету мають бути згруповані та повинні мати підземні приміщення. Поверховість лабораторної частини будівлі – 4 поверхи.