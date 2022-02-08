Цікаві подробиці знесення павільйону, де проводили фестиваль "Кураж", повідомила заступниця голови Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України Анна Курій. За її словами, збереженню пам'ятки архітектури була присвячена екстрена нарада дисциплінарної комісії відомства, на яке запрошували директора ВДНГ та архітектора проєкту президентського університету.

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Євген Мушкін, який очолює "Експоцентр України", а також Віталій Молочко, що розробляв концепцію вишу, на захід не з'явилися.

Павільйон не збиралися знищувати

За словами Курій, члени комісії дослідили документи та з'ясували, що у концепції розвитку ВДНГ на 40 років від 2017 року на земельній ділянці дійсно було вказано освітній кластер, але без знищення павільйону №19. Фактично це свідчить про те, що громаді презентували не ту концепцію, яку втілюють у життя.

Проєкт будівництва Президентського університету розробляли без проведення архітектурного конкурсу, як це передбачає стаття закону.

У соцмережах Євген Мушкін писав, що рішення про неможливість реконструкції та пристосування павільйону №19 для освітньої функції доводив архітектор Молочко. Він нібито й аргументував необхідність знесення будівлі. Втім, у реєстрі сертифікованих осіб цього фахівця немає.

У публічних площинах ще до демонтажу павільйону посадовці казали про те, що мова йшла виключно про реконструкцію будівлі.

Проєктних матеріалів щодо реконструкції чи будівництва корпусу вишу у відкритому доступі немає.

У зв'язку з такою ситуацією архітектори звернулися до причетних до проєкту з питанням, чому цілісність ансамблю ВДНГ перебуває під загрозою без очевидних причин, а також чому суспільно-важливий проєкт розробляється без проведення архітектурного конкурсу.

Крім того, фахівці висловили своє обурення нехтуванням експертною думкою архітекторів, а також відсутністю архітектурних конкурсів та непрозорістю процесів прийняття рішень та приховуванням від громади проєктів будівництва.



Ми закликаємо всіх учасників проєкту припинити таку ганебну практику, терміново зупинити руйнування модерністського павільйону №19, що є невід’ємною частиною ансамблю ВДНГ, віднайти краще проєктне рішення на основі архітектурного конкурсу та професійної думки фахівців, прозоро представити проєкт громаді Києва,

– підкреслила Курій.

У коментарях до допису архітекторки у фейсбуці Віталій Молочко розповів про те, що павільйон №19 перебував в аварійному стані. Реагуючи на це, фахівці зазначили, що в такому випадку менеджери ВДНГ щнали про небезпеку, але надавали приміщення в оренду під величезну кількість масових заходів.