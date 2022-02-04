Будівництво споруди для навчання заклали у сорокарічній концепції розвитку ВДНГ ще у 2017 році. За словами Мушкіна, павільйон №19, не передбачений для освітніх потреб.

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Зміни в Експоцентрі

Директор розповів, що ВДНГ поступово перетворюється на культурно-просвітницький майданчик відповідно до затвердженої концепції. Наприклад, влітку 2021 року тут відкрили урбанпарк та почали облаштовувати спортивний кластер.

"Зараз працюємо над облаштуванням інфраструктури освітнього кластера. Щоб ВДНГ і надалі міг експлуатувати павільйон №19 та щоб у ньому розмістити освітній проєкт, необхідно провести повну реконструкцію", – написав Мушкін.

Він зазначив, що завдяки змінам у будівлі проводитимуть наукові дослідження та навчатимуть майбутніх видатних фізиків, астрономів, інженерів тощо.



ВДНГ має концепцію розвитку / Фото фейсбук-сторінки Євгена Мушкіна

Що запропонували команді "Куражу"

Мушкін сказав, що засновниця фестивалю "Кураж" Олена була однією з перших, хто дізнався про зміни інфраструктури ВДНГ через облаштування кластера освіти. Однак, за словами директора, їй запропонували інше приміщення.

"А саме – переїзд Куражу до павільйону ВДНГ №1. Це центральний павільйон з найкращим розташуванням, хорошими технічними характеристиками та великою прилеглою територією, що дозволяє, зокрема, активність на відкритому повітрі", – пояснив Мушкін.

Крім цього, запропонували для команди "Куражу" тимчасове працевлаштування в Експоцентрі.

Довідково. "Кураж" – перша благодійна барахолка у Києві. Фестиваль підтримує проєкти, що допомагають дітям. "Кураж" відбувався у 19 павільйоні ВДНГ.

Чи компенсують збитки

Директор запевнив, що ліфт, який встановили зусиллями команди "Куражу", демонтують і знову встановлять на ВДНГ. Проте Експоцентр не має юридичної та фінансової можливості компенсувати 1 мільйон гривень.

"Я обіцяв, що докладу всіх зусиль, щоб залучити ці кошти у вигляді спонсорської допомоги. До кінця 2022 року намагатимемося передати всю суму на благодійність, як і домовилися з Оленою. Шукаємо партнерів, щоб виконати зобов'язання. Для мене це справа честі", – сказав Мушкін.

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Текст публікації Євгена Мушкіна

Експоцентр упевнено трансформується у культурно-просвітницький парк і ми розвиваємо територію відповідно до затвердженої Концепції. Відповідно до цього документа влітку, наприклад, ми відкрили Урбан-парк та розпочали облаштування спортивного кластера. Відповідно до нього ж зараз працюємо над облаштуванням інфраструктури освітнього кластера. Щоб ВДНГ і надалі міг експлуатувати павільйон №19 та щоб у ньому розмістити освітній проєкт, необхідно провести його реконструкцію. До чого повну. Завдяки цьому надалі будівля отримає нові функції та смисли: тут проводитимуться наукові дослідження та навчатимуть майбутніх видатних фізиків, астрономів, інженерів та інших професіоналів, які зможуть впливати на країну та світ. Наголошу, що для нас це важливо ще й тому, що головна мета оновленого Експоцентру — бути прикладом найкращого майбутнього сучасної України.