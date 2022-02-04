Строительство учебного заведения заложили в сорокалетней концепции развития ВДНХ еще в 2017 году. По словам Мушкина, павильон №19 не предусмотрен для образовательных нужд.

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Изменения в Экспоцентре

Директор рассказал, что ВДНХ постепенно превращается в культурно-просветительскую площадку в соответствии с утвержденной концепцией. Например, летом 2021 года здесь открыли урбан-парк и начали обустраивать спортивный кластер.

"Сейчас работаем над обустройством инфраструктуры образовательного кластера. Чтобы ВДНХ и дальше мог эксплуатировать павильон №19 и чтобы в нем разместить образовательный проект, необходимо провести полную реконструкцию", – написал Мушкин.

Он отметил, что благодаря изменениям в здании будут проводить научные исследования и учить будущих выдающихся физиков, астрономов, инженеров и т.д.



У ВДНХ есть концепция развития / Фото фейсбук-страницы Евгения Мушкина

Что предложили команде "Куража"

Мушкин сказал, что основательница фестиваля "Кураж" Елена была одной из первых, кто узнал об изменениях инфраструктуры ВДНХ из-за обустройства кластера образования. Однако, по словам директора, ей было предложено другое помещение.

"А именно – переезд "Куража" в павильон ВДНХ №1. Это центральный павильон с лучшим расположением, хорошими техническими характеристиками и большой прилегающей территорией, что позволяет, в частности, активность на открытом воздухе", – объяснил Мушкин.

Кроме того, предложили для команды "Куража" временное трудоустройство в Экспоцентре.

Справка. "Кураж" – первая благотворительная барахолка в Киеве. Фестиваль поддерживает проекты, помогающие детям. "Кураж" проходил в 19 павильоне ВДНХ.

Компенсируют ли убытки

Директор заверил, что лифт, который установили усилиями команды "Куража", демонтируют и снова установят на ВДНХ. Однако у Экспоцентра нет юридической и финансовой возможности компенсировать 1 миллион гривен.

"Я обещал, что приложу все усилия, чтобы привлечь эти средства в виде спонсорской помощи. До конца 2022 года постараемся передать всю сумму на благотворительность, как и договорились с Еленой. Ищем партнеров, чтобы выполнить обязательства. Для меня это дело чести" , – сказал Мушкин.

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Текст публикации Евгения Мушкина

Экспоцентр уверенно трансформируется в культурно-просветительский парк, и мы развиваем территорию в соответствии с утвержденной Концепцией. Согласно этому документу летом, например, мы открыли Урбан-парк и приступили к обустройству спортивного кластера. В соответствии с ним сейчас работаем над обустройством инфраструктуры образовательного кластера. Чтобы ВДНХ и дальше мог эксплуатировать павильон №19 и чтобы в нем разместить образовательный проект, необходимо провести его реконструкцию. Причем полную. Благодаря этому здание получит новые функции и смыслы: здесь будут проводиться научные исследования и будут обучать будущих выдающихся физиков, астрономов, инженеров и других профессионалов, которые могут влиять на страну и мир. Подчеркну, что для нас это важно еще и потому, что главная цель обновленного Экспоцентра – быть примером лучшего будущего современной Украины.