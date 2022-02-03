Корреспондентка 24 канала побывала на месте подготовки к строительным работам и своими глазами увидела разрушение атмосферного здания. По словам основательницы фестиваля Елены Гудковой, она пыталась спасти павильон, но таскаться с Офисом Президента не смогла.
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Будут ли проводить "Кураж" после сдачи здания, пока неизвестно. Поскольку переезд в соседние павильоны ВДНХ или другие здания "не позволит приблизиться к тому, что уже имела команда фестиваля".
Здание снесут вместе с зелеными насаждениями
Здание, где проводили "Кураж" / Фото Валентины Полищук
Согласно паспорту объекта, с 3 февраля на ВДНХ будут продолжаться подготовительные работы по строительству Президентского университета.
Паспорт строительных работ / Фото Валентины Полищук
Для расчистки участка подрядчики снесут не только павильон, который арендовала команда "Куража".
Зеленые насаждения с территории стройки также демонтируют / Фото Валентины Полищук
Будут демонтировать также асфальтное покрытие и зеленые насаждения.
Часть здания уже разрушили / Фото Валентины Полищук
3 февраля работники общества "Альтис Констракшн" с помощью крупногабаритной техники начали разрушать здание.
Демонтаж ведут полным ходом / Фото Валентины Полищук
В пресс-службе ВДНХ утверждают, что павильон №19 был построен в 1975 году для нерегулярных демонстраций продукции передовых промышленных и хозяйственных предприятий, поэтому он не предусмотрен для того, чтобы там размещались учебные аудитории, лаборатории, библиотеки и находились студенты.
Именно поэтому для размещения корпуса университета здание полностью разрушат.
Смотрите видео демонтажа павильона "Куража" на ВДНХ:
Киевляне возмущены поступком
В комментариях к сообщению Елены Гудковой в фейсбуке пользователи отметили, что очень сожалеют о разрушении павильона и возмущены подходом Офиса Президента к реализации проекта университета. Впрочем, киевляне надеются, что "Кураж" найдет новую локацию для проведения фестиваля.