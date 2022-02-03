Кореспондентка 24 каналу побувала на місці підготовки до будівельних робіт та на власні очі побачила руйнування атмосферної будівлі. За словами засновниці фестивалю Олени Гудкової, вона намагалася врятувати павільйон, але тягатися з Офісом президенту не змогла.

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Чи проводитимуть "Кураж" після знащення будівлі, наразі невідомо. Оскільки переїзд у сусідні павільйони ВДНГ чи інші будівлі "не дадуть змогу наблизитися до того, що вже мала команда фестивалю".

Будівлю знесуть разом із зеленими насадженнями



Будівля, де проводили "Кураж" / Фото Валентини Поліщук

Згідно з паспортом об'єкта, з 3 лютого на ВДНГ триватимуть підготовчі роботи для будівництва Президентського університету.



Паспорт будівельних робіт / Фото Валентини Поліщук

Для розчищення ділянки підрядники знесуть не тільки павільйон, який орендувала команда "Куражу".



Зелені насадження з території будівництва також демонтують/ Фото Валентини Поліщук

Демонтуватимуть також асфальтне покриття та зелені насадження.



Частину будівлі вже зруйнували / Фото Валентини Поліщук

3 лютого працівники товариства "Альтіс Констракшн" за допомогою великогабаритної техніки почали руйнувати будівлю.



Демонтаж ведуть повним ходом / Фото Валентини Поліщук

У пресслужбі ВДНГ стверджують, що павільйон №19 був побудований у 1975 році для нерегулярних демонстрацій продукції передових промислових та господарських підприємств, тому він не передбачений для того, щоб там розташовувалися навчальні аудиторії, лабораторії, бібліотеки та знаходилися студенти.

Саме тому для розміщення корпусу університету будівлю зруйнують повністю.

Дивіться відео демонтажу павільйону "Куражу" на ВДНГ:

Кияни обурені вчинком

У коментарях до допису Олени Гудкової у фейсбуці користувачі зазначили, що дуже шкодують про руйнування павільйону та обурені підходом Офісу президента до реалізації проєкту університета. Втім, кияни сподіваються, що "Кураж" знайде нову локацію для проведення фестивалю.