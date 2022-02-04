Головного лікаря столичного медзакладу підозрюють у підробленні COVID-документів

У Києві організували масштабну схему фальсифікацій в електронній системі eHealth щодо вакцинації від COVID-19. Про підозру повідомили двом ймовірним причетним до злочину.

Серед фігурантів є головний лікар одного із районних медзакладів Києва. Інформація про це з'явилася 3 лютого.

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Масштаби схеми

Правоохоронці у грудні 2021 року викрили підроблення сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Злочинну діяльність могли організувати двоє киян, залучивши очільників лікарень у столиці та сімейних лікарів по всій Україні. Крім цього, існував ряд посередників.

Що робили учасники схеми

Учасники злочинної діяльності щодня передавали медикам перелік осіб, дані яких потрібно внести до електронної системи eHealth. Мовиться про фейкову інформацію про вакцинацію від COVID-19, яка згодом з'являлася в Дії.

Скільки коштували "послуги"

Щомісяця до eHealth потрапляли приблизно 2 тисячі таких неправдивих записів. Незаконні послуги коштували від 3 тисяч до 4, 5 тисяч гривень.

Наразі триває слідство, щоб встановити інших учасників протиправної діяльності та притягнути їх до відповідальності.

Ще один випадок фальсифікації COVID-документів в Україні

Служба безпеки України викрила депутата районної ради на Харківщині, який підробляв сертифікати про вакцинацію. Такі "документи" вдавалося продавати у декількох областях.