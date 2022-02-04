Среди фигурантов – главный врач одного из районных медучреждений Киева. Информация об этом появилась 3 февраля.

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Масштабы схемы

Правоохранители в декабре 2021 года разоблачили подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Преступную деятельность смогли организовать двое киевлян, привлекая руководителей больниц в столице и семейных врачей по всей Украине. Кроме этого, біл еще ряд посредников.

Что делали участники схемы

Участники преступной деятельности ежедневно передавали медикам перечень лиц, данные которых следует внести в электронную систему eHealth. Речь идет о фейковой информации о вакцинации от COVID-19, которая впоследствии появлялась в Дии.

Сколько стоили "услуги"

Ежемесячно в eHealth попадали около 2 тысяч таких ложных записей. Незаконные услуги стоили от 3 тысяч до 4,5 тысячи гривен.

В настоящее время идет следствие, чтобы установить других участников противоправной деятельности и привлечь их к ответственности.

Еще один случай фальсификации COVID-документов в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила депутата районного совета в Харьковской области, который подделывал сертификаты о вакцинации. Такие "документы" удавалось продавать в нескольких областях.