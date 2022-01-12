Гостинний двір повертають до життя: як він зараз виглядає і що там вже зробили – фото з місця

У Гостинному дворі на території столичного Подолу активно ведуться протиаварійні роботи. Актуальні фото пам'ятки архітектури оприлюднили 11 січня.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко наголосив, що вже найближчим часом Гостинний двір цілком убезпечать від впливу погодних умов та інших факторів, які довгі роки руйнували споруду.

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Що вже встигли зробити

За словами урядовця, в історичній будівлі впоралися із шістьома етапами першочергових завдань:

провели підготовчі роботи;

виконали монтаж системи електропостачання;

прибрали сміття;

прибрали сміття; перенесли металоконструкції;

влаштували майданчик для складування матеріалів;

розчистили територію від чагарника.

А вже наступного тижня почнемо демонтаж старого паркану і замінимо його на новий, безпечний,

– пообіцяв Ткаченко.

Міністр також зазначив, що повідомлятиме про всі зміни та надаватиме киянам актуальну інформацію щодо просування робіт у Гостинному дворі.

Історія довжиною в 10 років

У 2011 році Гостинний двір, збудований ще на початку ХІХ століття, вивели з Державного реєстру пам'яток архітектури. Відтоді будівля стояла покинутою й занедбаною і руйнувалася під снігом і дощем. За неї тривала боротьба в судах, оскільки на її місці хотіли звести черговий торгівельно-офісний центр.

До списку пам'яток архітектури національного значення колишня окраса Контрактової площі повернулася лише у травні 2021 року. Втім, навіть після цього там не почалися жодні роботи. Про їх старт Ткаченко оголосив лише в останній день 2021 року – 31 грудня.

Протиаварійні роботи у Гостинному дворі / Фото Олександра Ткаченка

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Новини з Києва. Протиаварійні роботи у Гостиному дворі продовжуються. Станом на сьогодні, 11 січня, виконали таке:

провели підготовчі роботи;

виконали монтаж системи електропостачання;

прибрали сміття;

перенесли металоконструкції;

влаштували майданчик для складування матеріалів;

розчистили територію від чагарника.

А вже наступного тижня почнемо демонтаж старого паркану і замінимо його на новий, безпечний. Триматиму в курсі щодо подальших рухів.

Такими темпами зовсім скоро пам'ятка буде повністю убезпечена від погодніх умов та інших чинників, що потроху руйнували її з плином років. Актуальні фото з місця долучаю.