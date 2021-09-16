Міністерство культури та інформполітики вже підготувало документи для виділення коштів на реставрацію. Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко 15 вересня.
До теми Гостинний двір у Києві передадуть Мінкульту
Мистецький центр
Спочатку Гостинний двір технічно обстежать, щоб можна було розпочати протиаварійні роботи. Лише після цього його почнуть реставрувати. Попередньо також міністерство виділить кошти заповіднику "Софії Київській". Адже він є балансоутримувачем Гостинного двору.
Документи для виділення коштів найближчим часом обговорять на засіданні уряду. Також їх розгляне бюджетний комітет Верховної Ради України.
Олександр Ткаченко каже, що з людьми, які опікуються культурною спадщиною, вже розмовляли. Вони вважають, що Гостинний двір має стати мистецьким центром. Там зможуть реалізувати свої ідеї майстри народних промислів.
Ми вже розмовляли з кураторами, які опікуються культурною спадщиною. Вони вважають, що найкращим застосуванням для Гостинного двору буде багатофункціональний мистецький центр, де, зокрема, знайдуться місця і для реалізації задумок наших майстрів народних художніх промислів,
– зазначає міністр культури та інформполітики.
Наразі пам'ятку вже накрили захисною сіткою. Її охороняє Нацполіція.
Гостинний двір у Києві: що відомо про пам'ятку
- Гостиний двір – це старовинний торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві. Його збудували ще в 1809 році.
- У 2011 році Кабінет міністрів виключив об'єкт з Державного реєстру пам'яток архітектури.
- Водночас у Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти оселились там й проводили культурні заходи, запрошуючи громадськість. Проте через місяці діяльності їх побили і вигнали.
- Гостинний двір повернули до переліку пам'яток національного значення лише 19 травня 2021.
- 17 червня міністр Олександр Ткаченко повідомив, що пам'ятка буде підпорядковуватися Мінкульту.