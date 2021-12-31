Ткаченко похвалився тим, що за пів року посадовці змогли обрати виконавця протиаварійних робіт у Гостинному дворі. Ще перед передачею будівлі у підпорядкування мінкульту чиновник обіцяв, що спроби зберегти пам'ятку будуть терміновими.

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За словами міністра, робочі почнуть протиаварійні роботи вже 31 грудня.

Підготують до реставрації за 2 місяці

Ткаченко зазначив, що підрядника обрали представники Національного заповідника "Софія Київська" за переговорною процедурою.

Здійснювати протиаварійні роботи має ТОВ "Інжинірингова компанія планета буд".

За 33 мільйони 203 тисячі 881 гривню працівники фірми підготують будівлю до реставраційних робіт.

Міністр стверджує, що за 2 місяці підрядник має почистити цеглу та металеві елементи конструкції, підготувати залізобетонні перекриття, парапет та перила, а також розчистити внутрішнє подвір'я від сміття. Крім того, робочі мають накрити стіни армованою плівкою, яка захистить їх від вологи.

Чому Гостинний двір перебуває у жахливому стані

Старовинний торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві побудовано у 1809 році. У 2011 його виключили з Державного реєстру пам'яток архітектури, однак проти цього виступили активісти. Через місцяць боротьби представників громадськості побили та вигнали з будівлі. З того часу історична будівля була покинутою та почала руйнуватися. Повернули Гостинний двір до переліку пам'яток національного значення лише 19 травня 2021. Втім, з того часу жодних робіт зі збереження будівлі не проводили.