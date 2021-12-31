Ткаченко похвастался тем, что через полгода чиновники смогли избрать исполнителя противоаварийных работ в Гостином дворе. Еще перед передачей здания в ведение минкульта чиновник обещал, что попытки сохранить памятник будут срочными.

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По словам министра, рабочие начнут противоаварийные работы уже 31 декабря.

Подготовят к реставрации через 2 месяца

Ткаченко отметил, что подрядчика избрали представители Национального заповедника "София Киевская" по переговорной процедуре.

Осуществлять противоаварийные работы должно ООО "Инжиниринговая компания планета строй".

За 33 миллиона 203 тысячи 881 гривну работники фирмы подготовят здание к реставрационным работам.

Министр утверждает, что через 2 месяца подрядчик должен почистить кирпич и металлические элементы конструкции, подготовить железобетонные перекрытия, парапет и перила, а также расчистить внутренний двор от мусора. Кроме того, рабочие должны покрыть стены армированной пленкой, которая защитит их от влаги.

Только после проведения противоаварийных работ в минкульте планируется начать реставрацию Гостеприимного двора с учетом потребностей киевлян. Чиновники уже создали рабочую группу при министерстве, чтобы придать новую жизнь всей Контрактовой площади.

Почему Гостинный двор находится в ужасном состоянии

Старинный торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве был построен в 1809 году. В 2011 году его исключили из Государственного реестра памятников архитектуры, однако против этого выступили активисты. Через месяц борьбы представителей общественности избили и выгнали из здания. С тех пор историческое здание было заброшено и начало разрушаться. Вернули Гостинный двор к перечню памятников национального значения только 19 мая 2021 года. Впрочем, с тех пор никаких работ по сохранению здания не проводили.