Гостомель, Ірпінь, Мощун, – голова Київської ЦА назвав ключові міста, які були оборонними

В операції з захоплення Києва на початку війни брали участь сили спеціального призначення Росії. Ключову роль в обороні столиці відіграли Гостомель, Мощун, Макарів та Ірпінь. Вони не дали ворогу просунутись вперед.

Про це розповів голова Київської міської цивільної адміністрації Микола Жирнов. Він зазначив, що ворог хотів швидко захопити аеродроми та основні центри ухвалення рішення в державі.

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Сили оборони вчасно відреагували, – Жирнов

Планував посіяти паніку серед населення і у такий спосіб створити умови для просування сухопутного угрупування та заволодіння Києвом. Але завдяки вчасному реагуванню сил оборони, професійним діям наших військових, ці сили нейтралізували, а деякі були знищені та захоплені у полон,

– зазначив голова КМВА.

Для наступу на Київ росіяни обрали найкоротший шлях – через Білорусь. Швидке пересування мали забезпечити дії ССО Росії. Проте цьому вдалось завадити завдяки професійним діям військових, які добре знали місцевість.

Допомагало оборонцям і місцеве населення

Допомагало захисникам і активне місцеве населення Гостомеля, Ірпеня, Бучі. За словами Жирнова, ключовими містами, які взяли на себе роль оборонних, були Гостомель, Ірпінь, Макарів та Мощун.

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