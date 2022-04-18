Про це розповів голова Київської міської цивільної адміністрації Микола Жирнов. Він зазначив, що ворог хотів швидко захопити аеродроми та основні центри ухвалення рішення в державі.

До теми На Київщині знайшли щоденник окупанта: розмірковує, чи правильна війна, і хвалиться допитами

Сили оборони вчасно відреагували, – Жирнов

Планував посіяти паніку серед населення і у такий спосіб створити умови для просування сухопутного угрупування та заволодіння Києвом. Але завдяки вчасному реагуванню сил оборони, професійним діям наших військових, ці сили нейтралізували, а деякі були знищені та захоплені у полон,

– зазначив голова КМВА.

Для наступу на Київ росіяни обрали найкоротший шлях – через Білорусь. Швидке пересування мали забезпечити дії ССО Росії. Проте цьому вдалось завадити завдяки професійним діям військових, які добре знали місцевість.

Допомагало оборонцям і місцеве населення

Допомагало захисникам і активне місцеве населення Гостомеля, Ірпеня, Бучі. За словами Жирнова, ключовими містами, які взяли на себе роль оборонних, були Гостомель, Ірпінь, Макарів та Мощун.

Радимо подивитись: нічне звернення президента Зеленського