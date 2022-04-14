У Гостомельській, Іванківській селищній раді та в Ірпені посилили комендантську годину

На Київщині комендантська година триватиме з 21:00 14 квітня до 6:00 15 квітня. Винятком будуть території Гостомельської та Іванківської селищних рад та місто Ірпінь.

Про це повідомили у Київський обласній військовій адміністрації. Зазначили, що у Гостомельській селищній раді обмеження діятимуть з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня.

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Щодо Іванківської селищної ради, то з 13 по 18 квітня комендантська година буде з 20:00 до 6:00. В Ірпені комендантська година триває другу добу й завершиться о 9:00 15 квітня.

Які обмеження діють

Під час комендантської години не можна заїжджати до населених пунктів, бути на вулиці чи в інших громадських місцях. Винятком є лише наявність спеціальної перепустки та посвідчення особи.

Хоча наші сили оборони відстояли Київщину від загарбника, на пам'ять про бойові дії лишилося багато вибухонебезпечних "сюрпризів". Рятувальники та правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій,

– сказав очільник ОВА Олександр Павлюк.

Він зазначив – комендантська година потрібна, щоб не наражати людей на небезпеку. Павлюк додав, що не варто поспішати людям, які мешкають на Київщині, повертатися до домівок.

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