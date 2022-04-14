Об этом сообщили в Киевский областной военной администрации. Отметили, что в Гостомельском поселковом совете ограничения будут действовать с 18:00 14 апреля до 6:00 20 апреля.

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Относительно Ивановского поселкового совета, то с 13 по 18 апреля комендантский час будет с 20:00 до 6:00. В Ирпене комендантский час длится вторые сутки и завершится в 9:00 15 апреля.

Какие ограничения действуют

Во время комендантского часа нельзя заезжать в населенные пункты, быть на улице или в других общественных местах. Исключением является лишь наличие специального пропуска и удостоверения личности.

Хотя наши силы обороны отстояли Киевскую область от захватчика, на память о боевых действиях осталось много взрывоопасных "сюрпризов". Спасатели и правоохранители проводят планомерную работу по разминированию территорий,

– сказал глава ОВА Александр Павлюк.

Он отметил – комендантский час нужен, чтобы не подвергать людей опасности. Павлюк добавил, что не стоит спешить людям, которые живут в Киевской области, возвращаться в дома.

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