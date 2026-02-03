У частині столиці – екстрені відключення: як вимикатимуть світло у Києві та на Київщині 3 лютого

У вівторок, 3 лютого, на Київщині діють графіки погодинних відключень світла, у Києві – тимчасові. Енергетики зуміли стабілізувати енергосистему після масштабної аварії.

Детальніше про те, коли вимикатимуть світло в області, та що відомо, пише ДТЕК.

Як вимикатимуть світло у Києві 3 лютого?

За даними ДТЕК, Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки.

Які графіки діятимуть на Київщині 3 лютого?

У ДТЕК опублікували графіки погодинних відключень для Київщини. Там зазначали, що загалом на добу може бути 2 – 3 відключення.



Вимкнення світла на Київщині 3 лютого / Фото ДТЕК



У разі змін енергетики будуть оперативно інформувати користувачів у телеграм-каналі.

Як дізнатися, коли у вас вимкнуть світло?

Дізнатися графік відключень у Києві можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Актуальну інформацію також можна знайти в чат-боті Viber і Telegram.

Варто зазначити, що споживачі електроенергії розділені на 6 черг. Якщо обмеження застосовують до трьох черг, то погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у кожному регіоні.

Якщо застосовують більше ніж три черги графіків – обмеження одночасно розповсюджуються на більшу частину населення.

А якщо менше ніж 3, відповідно, і світла більше.

У ДТЕК також закликають киян не вмикати одразу всі прилади, особливо потужні після того, як удома з'являється світло.

Різке навантаження на мережі може спричинити аварії. Коли світло виключається, прилади потрібно витягти з розеток. Це не дуже цікаве заняття, але потрібне. Ми живемо у важкі часи – потрібно адаптовуватися, – наголосили в компанії.