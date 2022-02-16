"Грався у шашки" без документів: у Києві водій розтрощив 3 автомобілі
Джерело:телеграм-канал Magnolia TV
ДТП трапилась поблизу площі Перемоги. Жінка, яка перебувала в одному з автомобілів, потрапила до лікарні.
Інформація про аварію з'явилася 16 лютого. Очевидці розповіли, що водій "грав у шашки" – різко перелаштовувався на смуги руху.
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Водій не впорався з керуванням / Фото телеграм-каналу Magnolia TV
Деталі ДТП
Водій автомобілю Toyota не впорався з керуванням і врізався у 2 автомобілі таксі. Після удару у Volkswagen (Uber), машина розвернулась та потрапила у відбійник. Пасажирку, яка перебувала у салоні, госпіталізували до лікарні.
В іншому таксі марки Hyundai (Bolt) ніхто не постраждав. Після двох зіткнень автомобіль Toyota відкинуло на тротуар. Його водій переконував, що транспорт перед ним різко перелаштовувався й удар був неминучим.
Правоохоронці з'ясували, що водій не мав собою жодних документів. Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП.
Водій не мав документів / Фото телеграм-каналу Magnolia TV
Ще одна аварія у Києві
П'яний водій на проспекті перемоги у Києві врізався в маршрутку, коли з неї виходили люди. Інформація про ДТП з'явилася 14 лютого.
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Текст публікації телеграм-каналу Magnolia TV
У Києві на проспекті Перемоги водій розтрощив 3 автівки, є постраждалі. Аварія сталася у напрямку площі Перемоги. Очевидці розповіли знімальній групі "Магнолії-ТВ", що водій Toyota на дорозі "грався у шашки" та не впорався з керуванням і врізався у 2 таксі.