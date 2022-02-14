ДТП трапилась, коли маршрутка зупинилась і з неї почали виходити люди. Про інцидент повідомили 14 лютого.

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Місце, де трапилась ДТП: дивіться відео

У якому стані був водій

На місце прибула патрульна поліція. Наразі немає інформації про постраждалих. Правоохоронці зафіксували за допомогою драгера у крові чоловіка 2,76 проміле алкоголю. Також у його автомобілі знайшли порожні пляшки з-під спиртного.

У водія визначили вміст алкоголю в крові: дивіться відео

Ще одна ДТП у Києві

На Братиславській вулиці у Києві 11 лютого трапилась незвична ДТП. Там на смузі громадського транспорту екскаватор JCB врізався у Mitsubishi Lancer. Він фактично помістив автомобіль у ківш.

Через аварію зупинився рух у напрямку метро "Чернігівська", а також на з'їздах на Броварський проспект.

Текст публікації телеграм-каналу "Типовий Київ"

Тим часом на проспекті Перемоги сталася автотроща таксі та маршрутки. Схоже, що водій таксі з самого раночку прийняв трішки "пивка для ривка" та не впорався з керуванням.