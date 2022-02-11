"Роздинкою" ДТП стало те, що зіштовхнувся спецтранспорт з легковиком на смузі для громадського транспорту. Внаслідок аварії фактично зупинився рух у напрямку метро "Чернігівська", а також на з'їздах на Броварський проспект.

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Наразі на місці події працюють патрульні, які намагаються розібратися, хто з водіїв порушив ПДР.

Ківш розніс бампер



Mitsubishi доведеться досить серйозно ремонтувати / Фото "Вартові.Еспресо"

За словами очевидців події, два "маршрутних транспорти" зіштовхнулися між собою близько 15:00.

За попередніми даними, водій екскаватора JCB не зреагував на зупинку Mitsubishi та не встиг зупинитися до зіткнення.

Внаслідок удару екскаватор фактично насадив легковик на ківш.

У Lancer у кількох місцях пробило бампер, а також вирвало фару.

Жодна з конструкцій екскаватора жодним чином не постраждала.

Гучна ДТП з кортежем олігарха Ярославського

9 лютого на трасі Київ – Харків – Довжанський сталася аварія, яку можна назвати найгучнішою за цей тиждень. Автівка з кортежу бізнесмена Ярославського на смерть збила чоловіка. Сам олігарх каже, що під час ДТП він спав, а про аварію дізнався вранці 10 лютого. Однак при цьому президент "Металіста" раптово вилетів до Лондона.

У компанії Ярославського стверджували, що за кермом був їхній водій, який прийшов до поліції та в усьому зізнався. Втім, згодом з'ясувалося, що насправді на момент аварії він перебував зовсім в іншому місці. Через фальсифікацію справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна.

За даними журналістів, Ярославський часто їздить за кермом сам, а за кілька годин до аварії нібито був нетверезий.