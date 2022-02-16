Інформація про аварію з'явилася 16 лютого. Очевидці розповіли, що водій "грав у шашки" – різко перелаштовувався на смуги руху.

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Водій не впорався з керуванням / Фото телеграм-каналу Magnolia TV

Деталі ДТП

Водій автомобілю Toyota не впорався з керуванням і врізався у 2 автомобілі таксі. Після удару у Volkswagen (Uber), машина розвернулась та потрапила у відбійник. Пасажирку, яка перебувала у салоні, госпіталізували до лікарні.

В іншому таксі марки Hyundai (Bolt) ніхто не постраждав. Після двох зіткнень автомобіль Toyota відкинуло на тротуар. Його водій переконував, що транспорт перед ним різко перелаштовувався й удар був неминучим.

Правоохоронці з'ясували, що водій не мав собою жодних документів. Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП.



Водій не мав документів / Фото телеграм-каналу Magnolia TV

Ще одна аварія у Києві

П'яний водій на проспекті перемоги у Києві врізався в маршрутку, коли з неї виходили люди. Інформація про ДТП з'явилася 14 лютого.

Поліцейські за допомогою драгера виміряли у крові чоловіка 2,76 проміле спиртного.

Текст публікації телеграм-каналу Magnolia TV

У Києві на проспекті Перемоги водій розтрощив 3 автівки, є постраждалі. Аварія сталася у напрямку площі Перемоги. Очевидці розповіли знімальній групі "Магнолії-ТВ", що водій Toyota на дорозі "грався у шашки" та не впорався з керуванням і врізався у 2 таксі.