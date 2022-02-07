Грався зброєю: у Києві чоловік випадково вбив жінку

Трагедія трапилась в Оболонському районі міста Києва на Прирічній. Інформація про це з'явилася 6 лютого.

За попередньою інформацією, вбивство міг скоїти 45-річний чоловік. Він зустрічався з жінкою, якій приблизно 35 – 40 років.

До теми Чоловік з ножем накинувся на людей у супермаркеті в Полтаві: є жертва

Деталі трагедії

Нещодавно у чоловіка помер батько, який і був власником зброї. Свідки зазначають, що пістолет міг бути травматичним. Коли киянин вживав алкоголь, грався зі зброєю та міг навіть цілитись в інших людей.

Він навів зброю на жінку. Пролунав постріл, від якого вона одразу загинула. Наразі на місці вбивства працюють правоохоронці. Вони з'ясовують всі обставини події.

Ще одне вбивство на Київщині

У Білій Церкві 1 лютого 51-річний чоловік ножем вдарив у серце 28-річного співмешканця. Пораненому вдалося дістатися до сусідньої кімнати та попросити друзів викликати йому швидку.

Проте він не дочекався лікарів і загинув. Після цього вбивця намагався втекти, проте його швидко затримали правоохоронці.

Повний текст публікації "Вартових Еспресо"

У Оболонському районі міста Києва на вулиці Прирічній, 19 у квартирі багатоповерхівки сталося вбивство. Як вдалося дізнатися "Вартовим Еспресо", на 6 поверсі у квартирі проживав чоловік 45 років, який зустрічався з жінкою 35 – 40 років. У відносинах пара була вже близько трьох років. Нещодавно у чоловіка помер батько, у якого був пістолет (за попередньою інформацією травматичний). Зі слів свідків, чоловік за розпиттям алкогольних напоїв іноді ним бавився та наводив на інших людей зброю. Так сталося і зараз. Чоловік наводив зброю на свою дівчину та на цей час пістолет зробив постріл. Дівчина впала мертвою. На місці вбивства працюють слідчі, які й з'ясовують всі обставини інциденту.