У громадському транспорті столиці стався масштабний збій платіжної системи

Жителів столиці попередили, що у міському громадському транспорті 24 грудня стався серйозний збій платіжної системи.

Киян попередили, що проблеми можуть виникати, як у метро так і в наземному транспорті. Однак контролери попереджені про поломку, тому нікого не штрафуватимуть.

Актуально Вистачить на політ до Берліна: київські таксі приголомшили цінами

Додатки "лягли"

На сторінці Головного інформаційно-обчислювального центру в фейсбуці пояснили, що наразі пасажири тимчасово не можуть купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку. Однак команда фахівці уже працює над вирішенням проблем і, коли полагодить систему, одразу повідомить про це користувачів.

Новина оновлюється.