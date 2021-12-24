Космічні ціни водії правлять за поїздку з правого на лівий берег. Втім, якщо постаратися, притомні ціни таки можна знайти, але далеко не у всіх.

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Змагаються за рекорд

Наприклад, тарифи сервісу Uklon коливаються від 348 до 549 гривень, якщо їхати від вулиці Ушинського у Солом'янському районі до вулиці Софії Русової на Осокорках. У якості "золотої середини" пропонують ціну 428 гривень. На цьому самому маршруті таксі Bolt виставило ціновий діапазон від 327 до 402 гривень.



Ціни на таксі Uklon / Скриншот сторінки



Тарифи таксі Bolt / Скриншот сторінки

При цьому на сайті пошуку дешевих авіаквитків є пропозиція злітати 18 січня у Берлін за 485 гривень. Ще один варіант, який знайшов телеграм-канал "Київ без цензури", – 421 гривня.



У Берлін в січні можна злітати трохи більше ніж за 400 гривень / Скриншот стоірнки



Порівняння цін таксі та авіаквитків / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Чи є шанс зекономити

Водночас у користувачів таксі Uber є шанс дещо зекономити на поїздці з лівого берега Києва на правий. Так, від вулиці Софії Русової до тієї ж таки Ушинського поїздка обійдеться у 276 – 329 гривень.

Ще дешевше дістатися на правий берег можна, якщо їхати з проспекту Петра Григоренка до аеропорту "Київ", – 190 – 227 гривень.



З лівого берега до Жулян можна доїхати за 190 гривень / Скриншот сторінки