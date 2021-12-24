Космические цены водители ставят за поездку с правого на левый берег. Впрочем, если постараться, вменяемые цены таки можно найти, но далеко не у всех.
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Соревнуйтесь за рекорд
Например, тарифы сервиса Uklon колеблются от 348 до 549 гривен, если ехать от улицы Ушинского в Соломенском районе по улице Софии Русовой на Осокорках. В качестве "золотой середины" предлагают цену 428 гривен. На этом самом маршруте такси Bolt предлагает ценовой диапазон от 327 до 402 гривен.
Цены на такси Uklon / Скриншот страницы
Тарифы такси Bolt / Скриншот страницы
При этом на сайте поиска дешевых авиабилетов есть предложение слетать 18 января в Берлин за 485 гривен. Еще один вариант, который нашел телеграм-канал "Киев без цензуры", – 421 гривна.
В Берлин в январе можно слетать чуть больше чем за 400 гривен / Скриншот страницы
Сравнение цен такси и авиабилетов / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"
Есть ли шанс сэкономить
В то же время у пользователей такси Uber есть шанс кое-что сэкономить на поездке с левого берега Киева на правый. Так, от улицы Софии Русовой до той же Ушинского поездка обойдется в 276 – 329 гривен.
Еще дешевле добраться на правый берег можно, если ехать с проспекта Петра Григоренко до аэропорта "Киев", – 190-227 гривен.
С левого берега до Жулян можно доехать за 190 гривен / Скриншот страницы
Тарифы Uber с левого на правый берег Киева / Скриншот страницы