Космические цены водители ставят за поездку с правого на левый берег. Впрочем, если постараться, вменяемые цены таки можно найти, но далеко не у всех.

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Соревнуйтесь за рекорд

Например, тарифы сервиса Uklon колеблются от 348 до 549 гривен, если ехать от улицы Ушинского в Соломенском районе по улице Софии Русовой на Осокорках. В качестве "золотой середины" предлагают цену 428 гривен. На этом самом маршруте такси Bolt предлагает ценовой диапазон от 327 до 402 гривен.



Цены на такси Uklon / Скриншот страницы



Тарифы такси Bolt / Скриншот страницы

При этом на сайте поиска дешевых авиабилетов есть предложение слетать 18 января в Берлин за 485 гривен. Еще один вариант, который нашел телеграм-канал "Киев без цензуры", – 421 гривна.



В Берлин в январе можно слетать чуть больше чем за 400 гривен / Скриншот страницы



Сравнение цен такси и авиабилетов / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"

Есть ли шанс сэкономить

В то же время у пользователей такси Uber есть шанс кое-что сэкономить на поездке с левого берега Киева на правый. Так, от улицы Софии Русовой до той же Ушинского поездка обойдется в 276 – 329 гривен.

Еще дешевле добраться на правый берег можно, если ехать с проспекта Петра Григоренко до аэропорта "Киев", – 190-227 гривен.



С левого берега до Жулян можно доехать за 190 гривен / Скриншот страницы