Грубих порушень не було, – поліцейські про ходу до Дня Свободи та Гідності
Джерело:поліція Києва
Столична хода з нагоди річниці Революції Гідності пройшла без грубих порушень. Однак на територію Офісу Президента правоохоронці пропустили не всіх активістів.
Деталі від правоохоронців
У пам'ятній ході взяли участь тисячі киян. Безпеку під час масового заходу забезпечували полійцейські та нацгвардійці.
Важливо У Києві відбулася пам'ятна хода до Дня Гідності та Свободи: щемливі фото
Найбільша кількість учасників перебувала на Майдані Незалежності та біля Офісу Президента.
ЗМІ писали, що біля ОПУ відбулася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції. Однак у поліції уточнили, що все минуло спокійно.
Поліція запропонувала учасникам акції біля Офісу Президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході. Однак вони відмовилися та намагалися потрапити до будівлі без проходження фільтраційних заходів,
– розповіли правоохоронці.
Після зауваження поліцейських частина учасників пройшла перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу Президента, інші – відмовилися.
Як українці відзначили День Гідності та Свободи
- У Києві президент Володимир Зеленський поклав лампадку до пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні. Після того там відбувся молебень.
- Близько 17:30 у столиці розпочалася хода. Загиблих вшанували квітами та лампадками. На Майдані Незалежності показали фільм з архівними кадрами Революції.
- у Львові також відбулася хода. Активісти встановили "майданівську" ялинку, на якій написали вимоги до влади.
- У Полтаві люди долучилися до плетіння маскувальної сітки, яку відправлять українським воїнам на Схід України. Також в місті встановили інсталяцію із символів Революції Гідності – шин, дерев'яних піддонів та бочки. Вона стоятиме до 30 листопада.
- У Харкові близько 200 людей зібралися на "Мітинг Єднання". Активісти встановили "намет з Майдану" та облаштували біля нього дві бочки, на яких написали "птн пнх".