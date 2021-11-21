Грубих порушень не було, – поліцейські про ходу до Дня Свободи та Гідності

Столична хода з нагоди річниці Революції Гідності пройшла без грубих порушень. Однак на територію Офісу Президента правоохоронці пропустили не всіх активістів.

Деталі від правоохоронців

У пам'ятній ході взяли участь тисячі киян. Безпеку під час масового заходу забезпечували полійцейські та нацгвардійці.

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Найбільша кількість учасників перебувала на Майдані Незалежності та біля Офісу Президента.

ЗМІ писали, що біля ОПУ відбулася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції. Однак у поліції уточнили, що все минуло спокійно.

Поліція запропонувала учасникам акції біля Офісу Президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході. Однак вони відмовилися та намагалися потрапити до будівлі без проходження фільтраційних заходів,

– розповіли правоохоронці.

Після зауваження поліцейських частина учасників пройшла перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу Президента, інші – відмовилися.

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