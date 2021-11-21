Грубих порушень не було, – поліцейські про ходу до Дня Свободи та Гідності

21 листопада 2021 , 22:25
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Джерело:

поліція Києва

Столична хода з нагоди річниці Революції Гідності пройшла без грубих порушень. Однак на територію Офісу Президента правоохоронці пропустили не всіх активістів.

Деталі від правоохоронців

У пам'ятній ході взяли участь тисячі киян. Безпеку під час масового заходу забезпечували полійцейські та нацгвардійці.

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Найбільша кількість учасників перебувала на Майдані Незалежності та біля Офісу Президента.

ЗМІ писали, що біля ОПУ відбулася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції. Однак у поліції уточнили, що все минуло спокійно.

Поліція запропонувала учасникам акції біля Офісу Президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході. Однак вони відмовилися та намагалися потрапити до будівлі без проходження фільтраційних заходів,
– розповіли правоохоронці.

Після зауваження поліцейських частина учасників пройшла перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу Президента, інші – відмовилися. 

Як українці відзначили День Гідності та Свободи

  • У Києві президент Володимир Зеленський поклав лампадку до пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні. Після того там відбувся молебень. 
  • Близько 17:30 у столиці розпочалася хода. Загиблих вшанували квітами та лампадками. На Майдані Незалежності показали фільм з архівними кадрами Революції.
  • у Львові також відбулася хода. Активісти встановили "майданівську" ялинку, на якій написали вимоги до влади.
  • У Полтаві люди долучилися до плетіння маскувальної сітки, яку відправлять українським воїнам на Схід України. Також в місті встановили інсталяцію із символів Революції Гідності – шин, дерев'яних піддонів та бочки. Вона стоятиме до 30 листопада.
  • У Харкові близько 200 людей зібралися на "Мітинг Єднання". Активісти встановили "намет з Майдану" та облаштували біля нього дві бочки, на яких написали "птн пнх". 
Автор: Софія Мінджоса