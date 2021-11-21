Детали от правоохранителей

В памятном шествии приняли участие тысячи киевлян. Безопасность во время массового мероприятия обеспечивали полицейские и нацгвардейцы.

Важно В Киеве состоялось памятное шествие ко Дню Достоинства и Свободы: щемящие фото

Наибольшее количество участников находилось на Майдане Независимости и возле Офиса Президента.

СМИ писали, что возле ОПУ произошла толкотня между правоохранителями и участниками акции. Однако в полиции уточнили, что все прошло спокойно.

Полиция предложила участникам акции возле Офиса Президента пройти поверхностную проверку в целях безопасности всех граждан, участвовавших в мероприятии. Однако они отказались и пытались попасть в здание без прохождения фильтрационных мероприятий,

– рассказали правоохранители.

После замечания полицейских часть участников прошла проверку и беспрепятственно попала в Офис Президента, другие отказались.

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