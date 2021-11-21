Как проходило шествие в День Свободы и Достоинства

Около 17:30 участники шествия собрались в центре столицы. Киевляне приходили покрытые поверх одежды украинским флагом.

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Шествие стартовало от аллеи до Экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ. Во главе колонны развернули баннер "Помним! Небесная Сотня. Герои не умирают". В руках киевляне держали флаги с надписью "Революция Достоинства".



Впереди колонны киевляне несли большой баннер / Фото Валентины Полищук



Шествие стартовало с аллеи Героев Небесной Сотни / Фото Валентины Полищук



Жители столицы вышли с плакатами / Фото Валентины Полищук

В храме состоялась панихида по погибшим участникам Революции Достоинства и всем отдавшим свою жизнь за Украину. После этого киевляне зажгли лампадки и возложили цветы к портретам Героев Небесной Сотни.

Кроме того, в центре столицы был показан фильм с архивными кадрами Революции.



В Киеве прошла панихида по погибшим участникам Революции Достоинства / Фото Валентины Полищук



Киевляне вспомнили Небесную Сотню в молитве / Фото Валентины Полищук



К портретам героев возложили цветы и лампадки / Фото Валентины Полищук



Киевляне выкрикивали патриотические лозунги / Фото Валентины Полищук

В Киеве состоялось памятное шествие по случаю годовщины Революции Достоинства / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Впоследствии демонстранты направились к Офису Президента. Однако между частью активистов и правоохранителями возникли недоразумения из-за осмотра запрещенных предметов. Тех, кто отказался пройти проверку, в здание не пустили. Из-за этого произошла толкотня, пишет Интерфакс.

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