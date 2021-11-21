Украина отмечает 21 ноября День Достоинства и Свободы. В этот день украинцы также чтят память тех, кто погиб на Майдане.

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Зеленский почтил память погибших на Майдане

В День Достоинства и Свободы Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве,

– отметили в ОП.

Кроме Зеленского, почтили Небесную Сотню премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

После установки лампадок присутствующие продолжили чествование памяти павших активистов минутой молчания.

Зеленский почтил память Героев Небесной сотни / Фото Офиса Президента

На Аллее состоялся молебен

Утром 21 ноября на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве отслужили молебен за Украину. В этот день в экуменическом храме Архистратига Михаила и украинских Новомучеников отмечают также храмовый праздник.