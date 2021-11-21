Україна відзначає 21 листопада День Гідності та Свободи. Цього дня українці також вшановують пам'ять тих, хто загинув на Майдані.

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Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Майдані

У День Гідності та Свободи Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві,

– зазначили в ОП.

Окрім Зеленського, вшанували Небесну Сотню прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Після встановлення лампадок присутні продовжили вшанування пам'яті полеглих активістів хвилиною мовчання.



Зеленський вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні / Фото Офісу Президента

На алеї відбувся молебень

Вранці 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відслужили молебень за Україну. Цього дня в екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відзначають також храмове свято.