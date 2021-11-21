О том, как города Украины отметили 8 годовщину Революции Достоинства читайте в материале 24 канала.

Важно Рожденные на Майдане: воспоминания людей, с которых началась Революция Достоинства

Киев

Источник: Офис Президента, 24 канал

С самого утра на столичной аллее Героев Небесной Сотни отслужили молебен за Украину. Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак положили лампадки к памятному кресту. После того они почтили павших минутой молчания.



Руководство страны почтило Героев Революции Достоинства / Фото Офиса Президента

На Аллее собралось более сотни человек. Среди них были родственники и друзья погибших, присутствующие спели гимн Украины и почтили память героев возгласами "Слава!". После этого состоялось шествие "Не теряем достоинство. Защитим свободу".

Вечером у монумента Независимости запланирована презентация уличной выставки "Рисованная история Майдана". Кроме того, презентуют инсталляцию с LED-экранов "Чувства Майдана". На них будут транслировать архивные кадры с Революции Достоинства.

В Киеве отметили День Достоинства и Свободы / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Харьков

Источник: Суспільне

В 12 часов утра около 200 харьковчан провели "Митинг единения" у здания облгосадминистрации. На площади собрались представители политических и общественных организаций, а также люди, которые выходили на "Майдан" в Харькове в 2014 году.

Это для меня праздник, потому что в этот день началась Революция Достоинства. Все это нас сплотило, мы узнали, кто мы есть. Мы здесь выходили все на "Майдан", ездили в Киев,

– рассказала участница митинга Алина Котлярова.

Харьковчане даже имитировали палатку, которая стояла во время Революции Достоинства в Киеве. По обе стороны от нее они поставили бочки с надписями "птн пнх". Люди делились своими воспоминаниями о том, как создавали свой "Майдан" в Харькове.

За порядком во время демонстрации следили 50 полицейских.



Харьковчане обустроили палатку в День Достоинства и Свободы / Фото Суспільне



В Харькове на акцию вышли 200 человек / Фото Суспільне

Одесса

Источник: "Думская"

Одесситы почтили героев Украины возле памятника Тарасу Шевченко. С цветами в руках пришли представители местной власти, правоохранители, военные и обычные горожане. Кроме того, в парке Шевченко выступил военный оркестр.

В парке Шевченко одесситы вспомнили погибших в Революции Достоинства / Фото "Думская"

Николаев

Источник: Суспільне

В Николаеве состоялась 15-минутная акция у мемориала Героев Небесной Сотни. Около 30 военных, студентов, чиновников и рядовых горожан возложили цветы к мемориалу. Память погибших почтили гимном и минутой молчания.



Жители Николаева собрались у мемориала Героев Небесной Сотни / Фото Суспільне



Погибших почтили минутой молчания / Фото Суспільне

Интересно Украинцы хотели быть независимыми и свободными, – дети-ровесники Революции Достоинства о Майдане

Львов

Источник: Львовский облсовет

Память погибших во время Революции Достоинства львовяне почтили на Лычаковском кладбище. Представители власти, военные и родственники Небесной Сотни возложили цветы к могилам павших, а также зажгли лампадки памяти. После этого все присутствующие совместно прочитали молитву, а дальше рота почетного караула Национальной академии сухопутных войск прошла торжественным маршем.



Львовяне возложили цветы к могилам Небесной сотни / Фото Львовский облсовет

Кроме того, по центру Львова прошло шествие военных, волонтеров, политиков и участников Революции Достоинства, пишет "Радио Свобода".

Организаторы изготовили елку, которая символизировала майдановскую, а украсили ее плакатами с политическими требованиями к украинской власти: Почему нет оборонных заказов? Армию голую-босую хотите оставить?", "Требуем независимого расследования "Вагнергейта" и наказания виновных" и другое.



В годовщину Революции Достоинства львовяне обустроили "майдановскую елку" / Фото "Радио Свобода"

Также львовяне зажгли файеры возле памятника Шевченко.

Восемь лет назад я еще был дома, в Луганске. Выехал на площадь, когда избили студентов, а с 3 декабря и до конца был на Майдане в Киеве. Революция изменила мою жизнь, я сделал свой выбор – воюю, мы идем как можно дальше от России,

– сказал участник акции Игорь Гаеваха.



В День Достоинства и Свободы львовяне зажгли файеры / Фото "Радио Свобода"

Ужгород

Источник: Суспільне

Какие памятные мероприятия состоялись в городе

​​Утром горожане возложили цветы и лампадки к памятному знаку борцам за независимость Украины на площади Народной.

В Шелестовской церкви в Закарпатском областном музее народной архитектуры и быта, состоялось богослужение по погибшим во время Революции Достоинства.

В Закарпатской ОГА открыли выставку экспонатов участников АТО / ООС "За Украину, свободу и человеческое достоинство".



Жители Ужгорода почтили Небесную Сотню / Фото Суспільне



В помещение Закарпатской ОГА открыли выставку​ / Фото Суспільне

Ивано-Франковск

Источник: Суспільне

В Ивано-Франковске в Мемориальном сквере состоялась панихида по погибшим участникам Революции Достоинства и войны на Востоке Украины. К могилам героев горожане возложили цветы.

Все время он был там (на Майдане – 24 канал), был ранен 19 января. Потом оттуда пошел на выучку и на передовую. Он был в рядах "Правого Сектора", так и погиб в 2018 году. Для всех матерей, чьи дети погибли, этот день – особый праздник,

– рассказала о своем сыне Татьяна Витвицкая.



Жители Ивано-Франковска собрались, чтобы почтить Небесную Сотню / Фото Суспільне

Полтава

Источник: Kolo News

На площади перед Полтавской ОГА установили инсталляцию из символов революции достоинства: автомобильных шин, деревянных поддонов и металлической бочки. Она останется до 30 ноября – дня, когда 8 лет назад произошли самые кровавые события на Майдане.

Горожане возложили цветы к стеле посвященной Героям Небесной Сотни, а также присоединились к плетению маскировочной сетки, которую впоследствии передадут на фронт украинским военным. Завершилось мероприятие совместным исполнением гимна.

Жители Полтавы отметили годовщину Революции Достоинства / Фото Kolo News

Справка. День Достоинства и Свободы ежегодно отмечают 21 ноября с 2014 года. Именно в этот день в Украине начались две революции – Оранжевая революция и Революция Достоинства.