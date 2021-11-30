Грузини влаштували п'яний дебош у ресторані на Святошино і підрізали трьох гостей
У Святошинському районі Києва в ресторані Gaga двоє громадян Грузії влаштували бійку, а потім ще й поранили ножем трьох гостей закладу. Це сталося 27 листопада.
Наразі обом зловмисникам уже повідомили про підозру, й вирішується питання про взяття під варту. Чоловікам загрожує 3 – 7 років позбавлення волі.
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Образили жінок і ледь не вбили тих, хто заступився
- Конфлікт у ресторані на вулиці Якуба Коласа між різними компаніями спалахнув ввечері 27 листопада.
- Підозрювані, які вже добряче випили, почали чіплятися до незнайомих жінок та ображати їх. Крім того, вони грубо порушували громадський порядок.
- За жінок заступилися троє чоловіків і за це отримали ножові поранення від неадекватних грузинів.
Двоє громадян Грузії почали ображати жінок і поранили трьох чоловіків / Скриншот відео "Києва оперативного"
Поліція "запакувала" агресивних нападників
Зрештою на місце інциденту прибув екіпаж поліції. На відео "Києва оперативного" видно, як одного з підозрюваних силоміць садять у машину, а він пручається. При цьому жінки потерпілих чоловіків постійно намагалися вдарити свого кривдника та голосно лаялися.
Схожий випадок у ресторані в Голосієво
У Голосіївському районі столиці двоє киян та один житель Київщини напилися і зчинили бійку з персоналом ресторану. Після цього зловмисники почали погрожувати людям пневматичною зброєю. Зрештою молодики утекли, але таки потрапили в руки правоохоронців.
У київському ресторані грузини поранили трьох людей: відео 18+ – Увага! Присутня нецензурна лексика
Текст публікації Київської міської прокуратури:
Влаштували бійку в ресторані та поранили трьох відвідувачів – двом громадянам Грузії повідомлено про підозру.
За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом громадянам республіки Грузії, які влаштували бійку у ресторані та завдали ножових поранень трьом відвідувачам.
Встановлено, що конфлікт відбувся ввечері 27 листопада 2021 року в одному з ресторанів на вулиці Якуба Колоса у Святошинському районі столиці.
Так, підозрювані відпочивали у ресторані та розпивали спиртні напої, після чого, грубо порушуючи громадський порядок, почали чіплятися та словесно ображати інших відвідувачів закладу, зокрема жінок.
Вказаний конфлікт переріс у бійку, у ході якої підозрювані завдали ножових поранень трьом чоловікам, які заступилися за жінок.
Дії зловмисників кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.