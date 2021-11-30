Наразі обом зловмисникам уже повідомили про підозру, й вирішується питання про взяття під варту. Чоловікам загрожує 3 – 7 років позбавлення волі.

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Образили жінок і ледь не вбили тих, хто заступився

Конфлікт у ресторані на вулиці Якуба Коласа між різними компаніями спалахнув ввечері 27 листопада.

Підозрювані, які вже добряче випили, почали чіплятися до незнайомих жінок та ображати їх. Крім того, вони грубо порушували громадський порядок.

За жінок заступилися троє чоловіків і за це отримали ножові поранення від неадекватних грузинів.



Двоє громадян Грузії почали ображати жінок і поранили трьох чоловіків / Скриншот відео "Києва оперативного"

Поліція "запакувала" агресивних нападників

Зрештою на місце інциденту прибув екіпаж поліції. На відео "Києва оперативного" видно, як одного з підозрюваних силоміць садять у машину, а він пручається. При цьому жінки потерпілих чоловіків постійно намагалися вдарити свого кривдника та голосно лаялися.

Схожий випадок у ресторані в Голосієво

У Голосіївському районі столиці двоє киян та один житель Київщини напилися і зчинили бійку з персоналом ресторану. Після цього зловмисники почали погрожувати людям пневматичною зброєю. Зрештою молодики утекли, але таки потрапили в руки правоохоронців.

У київському ресторані грузини поранили трьох людей: відео 18+ – Увага! Присутня нецензурна лексика

Текст публікації Київської міської прокуратури:

Влаштували бійку в ресторані та поранили трьох відвідувачів – двом громадянам Грузії повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом громадянам республіки Грузії, які влаштували бійку у ресторані та завдали ножових поранень трьом відвідувачам.

Встановлено, що конфлікт відбувся ввечері 27 листопада 2021 року в одному з ресторанів на вулиці Якуба Колоса у Святошинському районі столиці.

Так, підозрювані відпочивали у ресторані та розпивали спиртні напої, після чого, грубо порушуючи громадський порядок, почали чіплятися та словесно ображати інших відвідувачів закладу, зокрема жінок.

Вказаний конфлікт переріс у бійку, у ході якої підозрювані завдали ножових поранень трьом чоловікам, які заступилися за жінок.

Дії зловмисників кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.