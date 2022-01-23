Хотів помститись сусідам: на Київщині чоловік вкрав у дитини велосипед
Джерело:Поліція Київщини
Мешканець багатоповерхівки викрав дитячий велосипед зі сходового майданчика. Згодом він пояснив це "помстою для сусідів".
Про викрадення транспорту повідомив батько хлопчика. Він звернувся до місцевої поліції у місті Васильків.
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Зловмисник "попався на гарячому"
За попередньою інформацією, дитина залишила велосипед на кілька хвилин. Коли ж повернулася, то його вже не було.
Поліцейські розшукали чоловіка. Він потрапив на відео з камер у під'їзді. Також його зафіксували камери відеоспостереження на вулиці, коли він їхав краденим велосипедом по місту.
Поліцейські затримали викрадача: дивіться відео
Правоохоронці затримали злодія та повернули велосипед. Винуватцем виявися 42-річний киянин. Чоловік пояснив, що поцупив транспорт, щоб помститися сусідам. Сам велосипед відвіз до товариша, щоб там заховати.
У чому саме полягав конфлікт між сусідами невідомо. Наразі триває досудове розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Крадій може відбутись штрафом, громадськими та виправними роботами або ж арештом.
Крадіжки велосипедів: цікаві випадки
- У журналіста вкрали велосипед, поки той брав інтерв'ю в начальника поліції Києва. Про інцидент написав сам потерпілий та назвав це "київським парадоксом".
- У центрі Києва у співробітника Посольства Нідерландів в Україні вкрали велосипед. Дипломат одразу заявив про інцидент у поліцію, адже часто їздив велотранспортом на роботу.
- Житель Конотопа, який відомий креативним маскуванням від поліції, "обміняв" майно. Він викрав новий велосипед, а натомість постраждалому залишив свій старий.