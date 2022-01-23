Про викрадення транспорту повідомив батько хлопчика. Він звернувся до місцевої поліції у місті Васильків.

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Зловмисник "попався на гарячому"

За попередньою інформацією, дитина залишила велосипед на кілька хвилин. Коли ж повернулася, то його вже не було.

Поліцейські розшукали чоловіка. Він потрапив на відео з камер у під'їзді. Також його зафіксували камери відеоспостереження на вулиці, коли він їхав краденим велосипедом по місту.

Поліцейські затримали викрадача: дивіться відео



Правоохоронці затримали злодія та повернули велосипед. Винуватцем виявися 42-річний киянин. Чоловік пояснив, що поцупив транспорт, щоб помститися сусідам. Сам велосипед відвіз до товариша, щоб там заховати.

У чому саме полягав конфлікт між сусідами невідомо. Наразі триває досудове розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Крадій може відбутись штрафом, громадськими та виправними роботами або ж арештом.

Крадіжки велосипедів: цікаві випадки