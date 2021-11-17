Художник і блогер Сергій Поярков потрапив у ДТП в Києві, – ЗМІ

У Києві художник і блогер Сергій Поярков на позашляховику Toyota протаранив автомобіль Skоda. Внаслідок аварії водія легковика з численними травмами госпіталізували.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввчері 17 листопада на вулиці Кирилівській. На місці події перебували журналісти, яким вдалося поспілкуватися з поліцейськими.

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У коментарі представникам ЗМІ правоохоронці повідомили, як саме сталася ДТП.

Поярков рухався на позашляховику Toyota та почав завертати з середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофору і протаранив автомобіль Skоda, який їхав по прямій на своє зелене світло,

– пише Magnolia TV.

Унаслідок аварії водія легковика з численними травмами госпіталізували до лікарні.

Поярков потрапив у ДТП в Києві / Фото Magnolia TV

Що про ДТП розповів Поярков

Художник розповів знімальній групі, що правил не порушував та завертав на вулицю Білицьку на зелений сигнал світлофору. Він травмував голову, але від допомоги медиків відмовився.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини події.

Поярков потрапив у ДТП в Києві: дивіться відео