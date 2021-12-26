Хвиля продовжується: у Києві "замінували" ще один ТРЦ

У київському ТРЦ Blockbuster Mall шукають вибухівку. Надійшло повідомлення про "мінування", тож відвідувачів евакуювали.

Адміністратору центру написали на електронну пошту про мінування. Тому він звернувся до правоохоронців, повідомили у поліції Києва.

До речі У Києві "замінували" міст Патона: через це довелося перекривати рух

Тепер на території ТРЦ тривають оперативно-розшукові заходи. Туди прибули поліцейські та вибухотехніки. Відвідувачів Blockbuster Mall терміново евакуювали.

Хвиля "мінувань" у Києві

Це вже не перше "мінування" у Києві за останні дні. Наприклад, ввечері 25 грудня до київських правоохоронців надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Фахівці одразу поїхали на місце перевіряти інформацію.

Правоохоронці перекрили рух транспорту в обидві сторони. Перевіряли також прилеглі території. Близько 19:00 рух транспорту відновили, оскільки нічого небезпечного не знайшли.

Перед тим на гарячу лінію поліції повідомили про нібито замінування торгівельно-розважального центру на Дніпровській Набережній. Мовилось про RiverMall. Евакуювали близько 1 000 людей. Вибухотехніки все перевірили і не виявили жодних підозрілих предметів. Тому ТРЦ зміг відновити роботу.

До слова, 9 грудня одразу в 7 торговельно-розважальних центрах Києва провели евакуацію. Знову ж – через повідомлення про мінування. Згодом з'ясували, що воно було фейковим. Того ж дня "мінували" і Центральний автовокзал.