В "Ібісі" заявили, що мають дозвіл на паркування, а їх директор – жертва нападу

Конфлікт мережі "Ібіс" з інспектором з паркування набирає обертів. В компанії заявили, що мають дозвіл від КМДА на паркування машин біля їх закладу.

Втім, сам документ не показують. Пресслужба "Ібісу" пише, що насправді на їх директора Ромаса Грунскіса напали. Нібито за цим стоять корумповані чиновники, котрі прикриваються іменем Кличка.

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Нібіто у "Ібісу" є дозвіл на паркування

Представники компанії стверджують, що одні посадовці КМДА (Департамент транспорту) надали їм дозвіл на паркування у березні 2021 року, а інші вимагають припинити це.

До того ж в "Ібісі" розповіли, що без паркувальних місць їх бізнес – кулінарний дім, буде потерпати віз збитків. Нібито без паркомісць буде важко продавати страви.

Свіжі страви, якщо їх не куплять до вечора, того ж дня доведеться просто викинути. 83 людини, що працюють в цьому магазині, залишилися без роботи, а їх сім’ї – без засобів до існування,

– йдеться в повідомленні.

Що сказав Кличко

Нагадаємо, що Віталій Кличко прокоментував інцидент, який стався 11 серпня біля кулінарного дому. Мер заявив, що на "Ібіс" постійно скаржаться й звернувся у поліцію, аби справу побиття інспектора з паркування розслідували оперативно.

Кличко також оприлюднив відео конфлікту – це запис із грудної камери інспектора. На кадрах директор "Ібісу" Ромас Гнунскіс разом з охоронцями накинулись на інспектора. Обидві сторони конфлікту використали газові балончики.

Напад на інспектора з паркування: відео

Що розповіли у "Ібісі"

Відео у "Ібісі" й звинувачення у нападі на інспектора не каменують. Водночас в компанії звинувачують інспекторів у неприйнятній поведінці.

Ось що розповіли в "Ібісі":

"З самого ранку на "чергування" біля кулінарного дому стало 5 машин-евакуаторів й паркувальники, що відганяють автомобілі клієнтів. Дізнавшись про ситуацію від клієнтів, на місце приїхав директор компанії. Він, маючи на руках документи про дозвіл на легальне паркування, спробував пояснити паркувальникам неправомірність їхніх дій. Але агресивно налаштовані співробітники вступили з ним у конфлікт, а коли аргументи з їх боку вичерпалися – бризнули в його сторону газовим балончиком".

Також в "Ібісі" кажуть, що заборона на паркування відлякує їхніх клієнтів, і особливо людей з обмеженими можливостями. Мовляв, штрафують навіть їх.